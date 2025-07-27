28 Temmuz Pazartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün içinde bir huzursuzluk hissi olabilir. Belki de biraz gerginsin, belki de biraz endişelisin. Bu duygusal durumun, fiziksel sağlığını da etkileyebileceğini unutma. Özellikle sindirim sistemini hassaslaştırabilir. Mide asidi, reflü gibi konulara dikkat etmen gerekebilir.

Biliyoruz, bu durum biraz can sıkıcı olabilir. Ancak, gökyüzündeki yıldızların sana bir mesajı var: Venüs ile Chiron etkileşimi, seni duygusal olarak şifaya çağırıyor. Bu, belki de tüm bu huzursuzluğun, aslında bir dönüşüm sürecinin habercisi olduğunu gösteriyor.

Fiziksel olarak ise hafif beslenmeyi tercih etmek, bu süreçte sana çok iyi gelecek. Belki biraz daha sebze ağırlıklı bir diyet, belki biraz daha su... Kendine dikkat et, çünkü senin sağlığın her şeyden önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…