27 Temmuz Pazar Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Dolaşım sistemin ve tansiyonunla ilgili konulara özellikle dikkat etmen gerekiyor. Sıcak hava dalgaları seni sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da etkileyebilir. Bu durum, özellikle uzun süreli ekran karşısında geçirilen zamanla birleştiğinde, migren gibi baş ağrılarına neden olabilir.

Öyleyse ne yapmalı, diye soruyorsan; öncelikle kendine biraz zaman ayır. Sıcak yaz günlerinde, vücudunun su ihtiyacını karşılamayı unutma. Bol bol su iç, hatta içerisine birkaç dilim limon veya salatalık ekleyerek hem lezzetini arttır, hem de vücudunu serinlet.

Bir diğer önerimiz ise soğuk suyla el ve yüz yıkamak. Bu basit ama etkili yöntem, hem seni tazeleyecek hem de zihnini açacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…