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26 Temmuz Cumartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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26 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Temmuz Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün zihinsel aktivitelerinle yoğun bir gün geçirirken, bedenin biraz daha yavaşlamak ve dinlenmek istiyor. Güneş ile Neptün arasındaki üçgen, teknolojiye değil, doğanın kucağına dönmen için bir davetiye niteliği taşıyor. Eğer son dönemde ellerinde, bileklerinde ya da kollarında bir gerilim, bir ağırlık hissediyorsan, bu durum sürekli yazmak, çizmek ya da bilgisayar başında olmaktan kaynaklanıyor olabilir.

Bilgisayar başında geçirilen uzun saatler, çoğu zaman farkında olmadan bedenin bazı bölgelerinde gerginliğe ve ağrılara yol açabilir. Bu durum, ruh halini ve genel enerjini olumsuz yönde etkileyebilir. İşte tam da bu sebeple, bu hafta sonu için kendine bir saatlik dijital detoks programı yapmanı öneriyoruz. Bilgisayarını kapat, telefonunu bir kenara bırak ve doğanın içinde, sessiz ve huzurlu bir saat geçir. Bu, adeta bir sıfırlanma etkisi yaratarak hem bedenini hem de zihnini rahatlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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