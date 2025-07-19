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20 Temmuz Pazar Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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20 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Temmuz Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kendini biraz şımartmanın tam zamanı. Teknoloji dolu hayatından biraz uzaklaş, duyularına dön ve kendini doğanın kollarına bırak. Belki biraz aromaterapi, belki de biraz dağ havası... Ay'ın Boğa burcunda ilerlediği bu günlerde, bedenin ve ruhun daha çok fiziksel temas ve şifa arıyor.

Biraz daha somut olmak gerekirse, belki bir masaj ya da sıcak kompres iyi gelir. Özellikle boyun ve omuz bölgelerin biraz daha fazla ilgi istiyor gibi. Bu bölgelere biraz daha fazla özen göstermek, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda rahatlamanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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