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19 Temmuz Cumartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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19 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Temmuz Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, biliyoruz ki sosyal ortamların enerjisi genellikle seni yükseltir. Ama bugün biraz farklı bir durum söz konusu. İçinde bulunduğun kalabalıklar, her ne kadar yüzlerce kişiyle dolu olsa da, sana garip bir şekilde yalnızlık hissi veriyor. Ne kadar tuhaf değil mi? Ama merak etme, bu tamamen normal.

Bir düşün bakalım, belki de bu hissin altında yatan sebep, aslında bağlantı kurduğunu düşündüğün şeylerin sana gerçekten enerji vermiyor oluşu. Evet, belki de o kalabalıklar, o gürültülü sohbetler, aslında seni beslemiyor. Belki de senin gerçekten ihtiyacın olan şey, biraz sessizlik ve huzur.

İşte tam bu noktada Merkür retrosunun devreye girdiğini görüyoruz. Bu dönem, seni sessizliğe ve seçici yalnızlığa çağırıyor. Hadi artık, biraz dinlen! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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