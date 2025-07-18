19 Temmuz Cumartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, biliyoruz ki sosyal ortamların enerjisi genellikle seni yükseltir. Ama bugün biraz farklı bir durum söz konusu. İçinde bulunduğun kalabalıklar, her ne kadar yüzlerce kişiyle dolu olsa da, sana garip bir şekilde yalnızlık hissi veriyor. Ne kadar tuhaf değil mi? Ama merak etme, bu tamamen normal.

Bir düşün bakalım, belki de bu hissin altında yatan sebep, aslında bağlantı kurduğunu düşündüğün şeylerin sana gerçekten enerji vermiyor oluşu. Evet, belki de o kalabalıklar, o gürültülü sohbetler, aslında seni beslemiyor. Belki de senin gerçekten ihtiyacın olan şey, biraz sessizlik ve huzur.

İşte tam bu noktada Merkür retrosunun devreye girdiğini görüyoruz. Bu dönem, seni sessizliğe ve seçici yalnızlığa çağırıyor. Hadi artık, biraz dinlen! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…