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15 Temmuz Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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15 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Temmuz Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta biraz dikkatli olman gerekiyor. Zihninle ilgili karmaşaların, fiziksel gerginliklere dönüşme riski var. Özellikle boyun ve omuz bölgelerin ile sinir sistemin bu durumdan etkilenebilir. Ancak endişelenme, sezgilerin bu durumda senin en büyük yardımcın olacak. Bedeninin neye ihtiyaç duyduğunu çok net bir şekilde algılayabileceksin.

Bedenin ve zihnin bu karmaşadan kurtulmak için ruhsal boşalım sağlayacak aktivitelere yönelmeni öneriyoruz. Belki bir kağıda düşüncelerini dökmek, belki bir arkadaşınla uzun uzun sohbetler etmek ya da belki de bir deniz kenarında, suyla temas halinde olmak... İşte tam da bu noktada, su elementi senin dengeni sağlayacak bir faktör olabilir. Bu hafta kendini suyla temas halinde bulabilecek her türlü aktiviteye yönlendirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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