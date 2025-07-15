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16 Temmuz Çarşamba Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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16 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Temmuz Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta gökyüzü seni özellikle dolaşım sistemin ve sinir sistemine dikkat etmen konusunda uyarıyor. Uzun süre hareketsiz kalmak ya da aynı pozisyonda oturmak, enerjini düşürebilir ve seni daha halsiz hissettirebilir. Bu yüzden ara sıra kalkıp biraz hareket etmeyi unutma.

Gökyüzünün seni sunduğu bir diğer mesaj ise Ay ile Güneş üçgeninin etkisiyle zihnini boşaltman ve kendine zaman ayırman gerektiği. Tam da bu noktada suyla temas kurmak, bir nehir kenarında yürüyüş yapmak ya da bir havuzda serinlemek, bugün senin için oldukça rahatlatıcı ve yenileyici olabilir. Kendine biraz zaman ayır ve suyun rahatlatıcı enerjisinin seni yenilemesine izin ver.

Bir yandan da Satürn retrosunun etkisi altında, 'bedenim benim en değerli alanım' cümlesini bugün sıkça tekrarla! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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