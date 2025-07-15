16 Temmuz Çarşamba Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta gökyüzü seni özellikle dolaşım sistemin ve sinir sistemine dikkat etmen konusunda uyarıyor. Uzun süre hareketsiz kalmak ya da aynı pozisyonda oturmak, enerjini düşürebilir ve seni daha halsiz hissettirebilir. Bu yüzden ara sıra kalkıp biraz hareket etmeyi unutma.

Gökyüzünün seni sunduğu bir diğer mesaj ise Ay ile Güneş üçgeninin etkisiyle zihnini boşaltman ve kendine zaman ayırman gerektiği. Tam da bu noktada suyla temas kurmak, bir nehir kenarında yürüyüş yapmak ya da bir havuzda serinlemek, bugün senin için oldukça rahatlatıcı ve yenileyici olabilir. Kendine biraz zaman ayır ve suyun rahatlatıcı enerjisinin seni yenilemesine izin ver.

Bir yandan da Satürn retrosunun etkisi altında, 'bedenim benim en değerli alanım' cümlesini bugün sıkça tekrarla! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…