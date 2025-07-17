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18 Temmuz Cuma Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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18 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Temmuz Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün enerjin adeta içten dışa doğru bir volkan misali patlama yapacak. Kendini daha enerjik ve canlı hissedeceğin bu özel günde, estetik bir bakım yapmayı düşünmek, yeni bir saç modeli denemek ya da gardırobundan farklı bir kıyafet seçmek, bedeninle olan ilişkini daha da güçlendirebilir.

İşte bu sayede kendi tarzını ortaya koymanın ve yaratıcılığını konuşturmanın sana verdiği huzur ve mutluluk, adeta bir şifa olacak. Ancak unutma ki bugün ayak bileklerinize ve dolaşım sistemine ekstra özen göstermen gerekiyor. Minik bir bacak egzersizi yapmak, gününü daha da verimli hale getirebilir. Belki bir yoga ya da pilates dersi alabilir, belki de evde kendi başına birkaç basit egzersiz yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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