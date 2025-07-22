23 Temmuz Çarşamba Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün her zamanki gibi rutinlerinle meşgul olabilirsin. Ancak bedenin sana belki de fark edemediğin bir mesaj gönderiyor olabilir: 'Biraz yenilik yapalım mı?' İşte tam da burada devreye Güneş ile Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık giriyor ve seni özellikle beslenme alışkanlıklarında küçük ama etkili bir değişikliğe yönlendiriyor.

Belki bugün, daha önce hiç denemediğin bir tarifi denemek için mükemmel bir gün olabilir. Ya da belki de öğün saatlerini biraz değiştirerek vücuduna yeni bir ritim kazandırmak isteyebilirsin. Hatta belki de gıda intoleransına dair daha fazla bilgi edinmek ve vücudunun hangi gıdalara daha hassas olduğunu öğrenmek için bir adım atabilirsin.

Unutma, vücudun senin en iyi rehberin. Onu dinlemek ve ona göre hareket etmek, sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmenin en önemli adımlarından biri. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…