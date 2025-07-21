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22 Temmuz Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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22 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Temmuz Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş, bugün Aslan burcunda parlıyor ve iç dünyanı sıcak bir enerjiyle dolduruyor. Ancak, eğer duygularını içine atıp bastırmayı tercih ediyorsan, bu durum boğaz ve boyun bölgende gerilime neden olabilir. İçinde biriktirdiğin duygular, fiziksel bir tıkanıklığa dönüşerek rahatsızlık hissetmene sebep olabilir.

Bu durumda ne yapmalısın dersin? Bugün kendini ifade etmek için sesini kullanmanı öneriyoruz. Belki bir şarkı mırıldanabilirsin, belki de bir dostunla uzun ve keyifli bir sohbet edebilirsin. Unutma ki, sesini kullanmak, içinde biriken duygusal enerjiyi dışarıya aktarmanın en etkili yollarından biridir ve bu seni iyileştirecek.

Duygularını içinde tutmak yerine, onları serbest bırak ve rahatlamanın keyfini çıkar. Kendine izin ver, sesini duyur ve içindeki enerjiyi dışarı sal. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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