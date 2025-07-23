24 Temmuz Perşembe Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün seninle biraz sağlık üzerine sohbet etmek istiyoruz. Kendi bedeninin ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu unutma ve ona gereken özeni göster. Özellikle dolaşım sistemin ve sinirlerin bugün senin özel ilgini bekliyor.

Eğer gününün büyük bir kısmını teknolojik aletlerle geçiriyorsan, biraz da doğanın kucağına bırak kendini. Elektromanyetik etkilerden bir süreliğine uzaklaşman, bedeninin enerjisini yeniden toparlaması için oldukça önemli. Unutma, doğa her zaman en iyi şifacıdır.

Ayak bileklerine ve kalp ritmine de ekstra özen göstermelisin bugün. Onları ihmal etme, onlar senin hayatının ritmini belirleyen en önemli unsurlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…