Sevgili Kova, bu hafta kendi değerini belirleme konusunda sanki bir gladyatör gibi savaşmaya hazırsın. Başkalarının çizdiği sınırların seni adeta nefessiz bıraktığı bu dönemde, finansal özgürlüğünü ilan etmek için cesaretini toplayıp önemli bir hamle yapabilirsin. Bu hamle, belki de yeni bir işe atılma, kendi işini kurma kararı alma ya da uzun zamandır hak ettiğin o zammı almak için kolları sıvama eylemi olabilir.

Hafta sonuna doğru belirginleşen Satürn ile Plüton'un gökyüzünde birleşmesi, iç dünyandaki büyük dönüşümün iş hayatına yansımasını sağlıyor. Belki de bir süredir gizliden gizliye yürüttüğün bir projenin veya bir hazırlığın artık somutlaşma vakti geldi. Bu güçlü birleşim, sektördeki dengeleri alt üst edecek bir otorite ve maddi kaynak yaratma kapasitesi sunuyor. Yani, bu hafta kendi krallığını ilan etme fırsatı bulabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…