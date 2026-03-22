Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında birtakım değişiklikler olacak. Güneş ile Neptün'ün kavuşumu, romantik ilişkilerin ve maddi değerlerin dengesini sorgulamanı sağlayacak.

Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle birlikte ortak mali durumunu veya değerlerini gözden geçirebilirsin. Belki de bu, birlikte bir bütçe oluşturmanın veya maddi hedeflerini belirlemenin zamanıdır. Bu süreçte, idealizm konusunda bir tartışma yaşayabilirsin. Ancak bu tartışma, sizi birbirinize daha da yakınlaştırabilir ve ilişkinizi daha da güçlendirebilir.

Tabii eğer bekar isen, bu hafta hayatın sıradanlığından kaçmak için yeni bir yol arayabilirsin. Bu süreçte, ruhsal anlamda çok etkileyici ama gerçek dünyada biraz belirsiz kalan bir adayla karşılaşabilirsin. Ancak unutma, her ne kadar büyüleyici olsa da, gerçeklerden kaçmamalı ve uyanık olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…