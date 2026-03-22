Sevgili Kova, bu hafta kariyerinde yeni bir sayfa açıyor ve kendi değerini belirleme konusunda adeta bir savaş veriyorsun. Başkalarının belirlediği sınırların seni boğduğunu hissettiğin bu dönemde, finansal bağımsızlığını ilan etmek için cesur bir adım atabilirsin. Bu, belki de yeni bir işe adım atma, kendi işini kurma kararı almak ya da uzun zamandır hak ettiğin o zammı almak için mücadele etme girişimi olabilir.

Hafta sonuna doğru belirginleşen Satürn ile Plüton altmışlığı ise iç dünyandaki büyük dönüşümün kariyerine yansımasını sağlıyor. Belki de bir süredir perde arkasında yürüttüğün bir projenin veya bir hazırlığın artık somutlaşma vakti geldi. Bu güçlü birleşim, sektördeki dengeleri değiştirecek bir otorite ve maddi kaynak yaratma kapasitesi sunuyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Neptün kavuşumu, maddi değerler ve aşk arasındaki dengeyi sorgulamanı sağlayabilir. Bir ilişkin varsa, partnerlerinle paylaştıkları ortak bütçe veya değerler üzerinden bir idealizm tartışması yaşayabilirsin. Ama eğer bekarsan, hayatın sıradanlığından kaçmak isterken, ruhsal anlamda çok etkileyici ama gerçek dünyada biraz belirsiz kalan bir aday gündeme gelebilir... Büyüye kapıl ama uyanmayı da unutma. Çünkü bu hafta, aşk hayatında her şeyi değiştirecek. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…