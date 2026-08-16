Sevgili Kova, bu hafta senin için bir dönüm noktası taşıyor. Salı günü Ay Düğümleri senin burcuna yerleşiyor ve önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca kendin olma, kendi yolunu çizme temasına giriyorsun. Bu, aşkta da geçerli. İlişkin varsa, pazartesi Mars-Neptün karesiyle geçmişten gelen bir tepkiyi partnerine gösterebilirsin. Durup “bu öfke gerçekten şu ana mı ait?” diye sormalısın; bu soru seni büyük bir tartışmadan kurtarabilir.

Bekarsan, eski bir yaran yeni birine yaklaşmanı zorlaştırıyor. Herkesin sana aynı şeyi yapacağını varsaymak seni koruyor gibi görünse de yalnız bırakıyor. Düğümlerin burcuna geçmesiyle bu hafta kendine dair yeni bir sayfa açabilirsin; kalbini de o sayfaya davet etmelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…