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Kova Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için bir dönüm noktası taşıyor. Salı günü Ay Düğümleri senin burcuna yerleşiyor ve önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca kendin olma, kendi yolunu çizme temasına giriyorsun. Bu, aşkta da geçerli. İlişkin varsa, pazartesi Mars-Neptün karesiyle geçmişten gelen bir tepkiyi partnerine gösterebilirsin. Durup “bu öfke gerçekten şu ana mı ait?” diye sormalısın; bu soru seni büyük bir tartışmadan kurtarabilir.

Bekarsan, eski bir yaran yeni birine yaklaşmanı zorlaştırıyor. Herkesin sana aynı şeyi yapacağını varsaymak seni koruyor gibi görünse de yalnız bırakıyor. Düğümlerin burcuna geçmesiyle bu hafta kendine dair yeni bir sayfa açabilirsin; kalbini de o sayfaya davet etmelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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