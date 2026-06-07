Sevgili İkizler, bu hafta başı Venüs ve Jüpiter kavuşumu su elementinin şifasını beslenme alışkanlıklarına taşıyor. Sindirimi kolaylaştıran ev yapımı menüler hazırlamaya özen göstererek midene taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir diyetisyen randevusu da almalısın.

Hafta sonu meydana gelen Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ise boyun ve sırt sistemini korumak adına tüketeceğin kalsiyum ve kolajen açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…