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Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş'ın Instagram ve TikTok Hesapları Erişime Engellendi

Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş'ın Instagram ve TikTok Hesapları Erişime Engellendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.07.2026 - 14:55
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok ve Instagram'da faaliyet gösteren içerik üreticisi Fatma Soydaş hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

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Geçtiğimiz günlerde gözaltı kararı alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde gözaltı kararı alınmıştı.

Instagram’da ücretli abonelik sistemiyle paylaşımlarda bulunan Soydaş hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıkmıştı.

EngelliWeb'in aktardığına göre Soydaş'ın Instagram ve TikTok hesabına erişim engeli getirildi.

EngelliWeb'in aktardığına göre Soydaş'ın Instagram ve TikTok hesabına erişim engeli getirildi.

'Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatılan içerik üreticisi Fatma Soydaş'ın Instagram ve TikTok hesapları, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 21 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/8361 sayılı kararıyla erişime engellendi. 

Hesaplar, Instagram ve TikTok tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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