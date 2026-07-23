Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş'ın Instagram ve TikTok Hesapları Erişime Engellendi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok ve Instagram'da faaliyet gösteren içerik üreticisi Fatma Soydaş hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
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Geçtiğimiz günlerde gözaltı kararı alınmıştı.
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EngelliWeb'in aktardığına göre Soydaş'ın Instagram ve TikTok hesabına erişim engeli getirildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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