Sevgili İkizler, bu haftaya hafta ortası Merkür ile Satürn karesinin getirdiği ciddiyetle başlayarak aşk hayatında kalıcı adımlar atmaya odaklanıyorsun. Sadece zihinsel olarak eğlendiğin değil, zor zamanlarda da sırtını yaslayabileceğin güvenilir bir omuz bulmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Geleceği inşa etme isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle ilişkinin sorumluluklarını eşit şekilde bölüşüp hayatın ciddiyetini birlikte omuzlayarak beraberliğini köklü bir şekilde sağlamlaştırıyorsun. Verilen bu sözler aşkını taçlandırıyor. Bekarsan, yüzeysel flörtleri tamamen rafa kaldırıp sözünün eri olan, tamamen dürüstlüğe değer veren şefkatli insanlara şans tanıyorsun. Sana sarsılmaz bir güven vadeden, ayakları yere basan bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…