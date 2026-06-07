Sevgili İkizler, bu haftaya hafta sonu kendi burcunda doğan Yeni Ay'ın getirdiği taze motivasyonla başlayarak kariyer yolculuğunda sınırları yeniden tasarlıyorsun. Bireysel girişimlerini ön plana çıkarıp kendi yeteneklerine doğrudan yatırım yaparak profesyonel kimliğini tamamen güvence altına alıyorsun. Orijinal fikirlerini korkusuzca savunman, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak gölgede kalma riskini sıfırlıyor.

Hafta sonuna doğru ise Güneş ile Neptün üçgeni sezgisel zekanı arşa çıkararak seni mükemmel bir stratejist yapıyor. Sektördeki yenilikleri herkesten önce hissedip vizyoner tasarımlarla şirketine büyük bir kâr sağlıyorsun. Hayal gücünü ustaca kullanarak ürettiğin bu eşsiz projeler mi? İşte bu da uluslararası arenada adından söz ettirmen konusunda seni destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…