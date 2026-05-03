Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 4 Mayıs - 10 Mayıs İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 4 Mayıs - 10 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Mayıs - 10 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta Venüs ve Jüpiter etkisi profesyonel hayatında seni oldukça hızlı kararlar almaya zorlayabilir. Önüne gelen fırsatların hızla büyümesi heyecan yaratsa da kontrolün tamamen sende olmadığını bilerek hareket etmelisin. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumu ile kariyerinde ani bir yön değişimi yaşanabilir; mevcut sistemden sıyrılıp farklı bir iş modelini deneme isteği ağır basabilir.

Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle hafta sonu zihinsel ve fiziksel tempo yavaşlayarak seni daha stratejik düşünmeye davet edecektir. Aceleci tavırların yerini sakin analizlere bırakması, finansal kayıpları önlemek adına kritik önem taşıyor. Enerjini sadece gerçekten sonuç alabileceğin işlere yönlendirmelisin.

Peki ya aşk? Venüs ve Jüpiter etkisi duygusal dünyanda ani bir çekim patlaması yaratarak romantizmi hızlandırıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle yaşayacağın sürpriz gelişmeler sayesinde tutku artarken bağınız tazelenir. Bekarsan, hiç hesapta olmayan birinin hayatına girmesiyle kalp ritmin bir anda değişebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

