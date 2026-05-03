Sevgili İkizler, bu hafta başında Güneş ve Uranüs kavuşumu sinir sistemini yoğun bir uyarı akışıyla karşı karşıya bırakıyor. Bedenin aynı anda birden fazla sinyali işlemeye çalışıyormuş gibi hissedebilirsin. Bu durum içsel bir huzursuzluk yaratsa da Venüs ve Jüpiter etkisi dinlenme anlarını daha verimli hale getiriyor.

Sürecin devamında, Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber zihinsel hızın ile beden ritmin arasında bir fark oluşabilir. Bu farkı dengelemek için tempoyu bilinçli şekilde düşürmek sinir sistemini rahatlatacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…