Sevgili İkizler, haftaya Venüs ve Jüpiter etkileşimiyle duygusal dünyanda adeta bir çekim fırtınasıyla giriş yapıyorsun. Romantizm beklemediğin bir süratle gündemine dahil olurken, duyguların ani patlamalarla dile gelmesi durağan giden süreçleri hareketlendiriyor. Hafta ortasında gerçekleşen Güneş ve Uranüs kavuşumu ani bir iş ve yön değişimi yaratsa da anın büyüleyici enerjisine kapılarak kalbinin sesini dinlemek seni unutulmaz deneyimlere sürükleyebilir.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle yaşayacağın sürpriz gelişmeler sayesinde tutku artarken bağın tazeleniyor. Plansız anların tadını çıkarmak, aranızdaki monotonluğu tamamen yok edebilir. Henüz bir ilişkin yoksa, hiç hesapta olmayan birinin yarattığı kuvvetli çekim kalp ritmini bir anda değiştiriyor. Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle tempo durulurken, karşı konulmaz bir enerji seni yeni bir hikayeye çekiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…