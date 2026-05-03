Sevgili İkizler, bu haftaya Venüs ve Jüpiter etkisiyle profesyonel yaşamda seni süratli hamleler yapmaya yönlendiren bir enerjiyle başlıyorsun. Önüne düşen fırsatların büyüme hızı heyecan yaratıyor. Yine de süreçlerin yönetimini tamamen elinde tutamayacağın durumlarla karşılaşabilirsin. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumu ile kariyer yolculuğunda beklenmedik yön değişimleri yaşanıyor. Mevcut sistemden sıyrılıp yenilikçi iş modellerini deneme arzusu ağır basacaktır.

Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle hafta sonu zihinsel tempo duruluyor. Gökyüzü seni daha stratejik analizler yapmaya davet ediyor. Aceleci tavırların yerini sakin ve kârlılık odaklı düşüncelere bırakması, maddi kayıpları engellemek adına kritik önem taşıyor. Enerjini sadece gerçekten sonuç getirecek projelere kanalize etmek verimliliğini artıracaktır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…