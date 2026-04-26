Sevgili İkizler, bu haftanın başındaki Ay Yay karşıtlığı nedeniyle iş hayatında dışarıdan gelen uyarılara ve yoğun bilgi akışına her zamankinden daha açık bir haldesin. Ancak bu karmaşa içinde dağılmak yerine, Merkür ile Neptün uyumuyla sezgilerinin sesini dinleyerek hangi fikrin seni başarıya götüreceğini bulman gerekiyor. Mantığın bittiği yerde devreye giren güçlü iç sesin, bir projeyi tam olarak olması gereken doğru noktaya taşımana yardımcı olacaktır.

Bu arada Uranüs'ün de burcuna geçişi, hayatına sanki yeni bir yazılım yükleniyor gibi hissetmene neden olabilir. Eskiden seni tanımlayan görev tanımları veya sorumluluklar artık geçerliliğini yitirirken, kariyerinde yepyeni ve çok daha özgür bir kimlik inşa ediyorsun. Şimdi yaratıcı projelerde sergilediğin bu yeni duruş sayesinde statünü yukarıya taşıyacak tekliflerle karşılaşabilirsin.

Peki ya aşk? Merkür ile Neptün etkisiyle iletişim romantikleşiyor... Hafta boyunca kuracağın her türlü diyalog her zamankinden çok daha romantik ve derin bir tona bürünüyor. Zihinsel uyumun duygusal bir bağa ne kadar hızlı dönüştüğünü fark ettiğinde kalbinin sesini bastırmakta zorlanabilirsin. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen partnerinle yapacağın samimi sohbet, aranızdaki tüm pürüzleri silip atacak kadar güçlü bir iyileşme sağlayacaktır. Ama bekarsan, sadece zekasıyla seni büyüleyen birine değil, ruhunun labirentlerinde kaybolmaktan korkmayan bir karaktere kapılman an meselesi gibi görünüyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…