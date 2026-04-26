Sevgili İkizler, bugün kuracağın her türlü diyalog, Merkür ile Neptün arasındaki uyum sayesinde her zamankinden çok daha romantik ve derin bir tona bürünüyor. Zihinsel uyumun duygusal bir bağa ne kadar hızlı dönüştüğünü fark ettiğinde kalbinin sesini bastırmakta bir hayli zorlanabilir, mantığın sesini bir süreliğine kısabilirsin.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle yapacağın samimi ve ruhsal paylaşım, aranızdaki tüm buzları tek bir cümleyle eriterek sizi birbirinize daha çok kenetleyecektir. Ama bekarsan, sadece zekasıyla seni büyüleyen birine değil, ruhunun labirentlerinde kaybolmaktan korkmayan cesur bir karaktere kapılman an meselesi gibi görünüyor. Kelimelerin sihrine kendini bıraktığında, aşkın sana doğru nasıl aktığını hayretle izleyeceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…