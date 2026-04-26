Sevgili İkizler, bu haftanın başındaki Ay Yay karşıtlığı nedeniyle iş hayatında dış dünyadan gelen uyarılara ve yoğun bilgi trafiğine her zamankinden çok daha açık bir haldesin. Ancak bu karmaşa içinde boğulmak yerine, Merkür ve Neptün arasındaki naif uyumun getirdiği sezgisel gücü rehber edinerek hangi fikrin seni gerçek başarıya ulaştıracağını net bir şekilde analiz etmelisin. Mantığın tıkandığı noktada devreye giren güçlü iç sesin, bir projeyi tam olarak olması gereken en doğru noktaya taşımana yardımcı olacaktır.

Uranüs’ün de senin burcuna geçmesiyle beraber, profesyonel yaşamında sanki zihnine yepyeni bir işletim sistemi yükleniyor gibi hissedebilirsin. Eskiden seni kısıtlayan görev tanımları veya modası geçmiş sorumluluklar artık geçerliliğini tamamen yitirirken, kariyerinde yepyeni ve çok daha özgür bir kimlik inşa etmeye başlıyorsun. Yaratıcı projelerde sergilediğin bu vizyoner duruş sayesinde, mevcut statünü hayal bile edemeyeceğin noktalara taşıyacak tekliflerle karşılaşabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…