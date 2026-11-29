Sevgili İkizler, bugün gün içinde dışarıda koşturup akşama doğru kendini yuvana atmak isteyebilirsin. Ay öğleden sonra Başak'a, ev ve aile evine geçiyor ve orada Mars'la buluşuyor. Evde ertelediğin bir tamir, bir temizlik ya da yer değiştirme işi bu akşam çok hızlı ilerleyebilir. Ailenle ilgili konularda da enerjin yüksek.

Günün ilk saatlerinde Ay'ın yönetici gezegenin Merkür'le yaptığı kare, sabah biraz dağınık uyanmana sebep olabilir. Bu geçici bir an; bir kahve ve kısa bir plan yapınca zihnin hemen toparlanıyor. Öğleye doğru iletişim evinde Ay ile Jüpiter'in kavuşumu ise yazışmalar, görüşmeler ve kısa yolculuklar için çok şanslı bir pencere açıyor.

Bekar İkizler, öğle saatlerinde gelen bir mesaj gününü güzelleştirebilir; cevap vermekte acele etme ama ilgisiz de kalma. Partnerli İkizler, akşam evde birlikte sakin bir yemek yemek ilişkinize huzur getirecek. Gece burcundaki Uranüs'le Ay arasındaki gerginlik yüzünden uykun kaçarsa ekranları erkenden kapat.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…