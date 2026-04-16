article/comments-white
article/share-white
Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Nisan Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 17 Nisan Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 17 Nisan Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 17 Nisan Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Yeni Ay’ın burcunda gerçekleşmesi sinir sistemindeki elektriksel aktiviteyi artırarak göz sağlığına ve kafa bölgesindeki basınca dikkat etmeni fısıldıyor. Koşturmaca esnasında gözlerinde yanma veya kuruluk hissedersen mutlaka dinlenmeli, ekran süreni kısıtlamalısın.

Bu arada, migren tipi ağrılar veya şakaklarda gerginlik hissetmen de olası. Bu yüzden bol su içmek ve kafeini sınırlamak bugünkü hızlı enerjiyi dengeleyecektir. Kendi planlarına odaklanırken bedensel sınırlarını zorlamamaya dikkat et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Koç Yeni Ayı’nın etkisiyle zihinsel yoğunluğun uykusuzluk ve melatonin dengende bozulmalar yaratabilir. Bir şeyleri düzeltme hırsı akşam saatlerinde gevşemeni zorlaştırabilir. Bu yüzden uykuya dalmadan önce dijital detoks yapman hayati önem taşıyor.

Özellikle de boğaz ve boyun çevrende stres kaynaklı bir gerginlik hissedebilirsin. Magnezyum desteği almak veya hafif esneme hareketleri yapmak, bedeninin gevşemesine ve şifalanmasına destek olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Koç Yeni Ayı'nın etkisi ile sinirsel kaynaklı kaşıntılar ve cilt hassasiyetleri söz konusu olabilir. Gökyüzünün enerjisi, vücudunda alerjik reaksiyonlar veya kurdeşen benzeri tepkiler tetikleyebilir. Bu yüzden cildini nemli tutmalısın.

Ayrıca bugün, oksijen seviyeni yüksek tutmak için açık havada kısa yürüyüşler yapmak da sana iyi gelecektir. Hem sinirsel anlamda üzerindeki gerginliği atabilir hem de biraz rahatlayabilirsin. Alerji sorunları için hekime başvurmayı ya da günün erken saatlerinde polenlerin en hareketli olduğu saatlerde dışarıda olmamayı deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün meydana gelen Yeni Ay'ın enerjisi ile birlikte artan stres seviyen, diş eti iltihaplarına veya ağız sağlığında hassasiyetlere neden olabilir. Otorite ile kurduğun diyaloglar esnasında farkında olmadan çeneni sıkıyor da olabilirsin. Bu da çene eklemlerinde sızı yapabilir.

Tam da bu noktada, bağışıklığını yüksek tutman şart. Vitamin takviyeleri almak ve sert gıdalardan kaçınmak, bedensel konforunu korumana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Koç Yeni Ayı'nın etkisiyle bacak damarlarında baskı ve varis problemlerini tetikleyebilir. Uzun süre ayakta kalmak veya hareketsiz koltuklarda vakit geçirmek dolaşım sistemini yorabilir.

Bununla birlikte adrenalin dolu kararlar alırken kalp ritmine dikkat etmeli, aşırı uyarıcı gıdalardan uzak durmalısın. Kan dolaşımını canlandıracak basit egzersizler ve gün içinde içeceğin taze meyve suları, hücrelerinin oksijen tutma kapasitesini artırarak seni zinde tutacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Yeni Ay’ın sekizinci evindeki hareketi, hormonal dengesizliklere ve özellikle tiroid değerlerinde dalgalanmalara yol açabilir. Tabii bu durumda içsel baskı, metabolizma hızını etkileyerek iştahında dengesizlikler yaratabilir.

Diğer taraftan bugün fiziksel anlamda yenilenme operasyonu başlatmak (belki bir check-up veya hormon testi) için en şanslı gündesin. Vücudundaki ödemi atmak için bitki çaylarından destek almalı ve sistemini baştan aşağı modernize ederken hücrelerini de tazelemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün karşıt burcundaki Yeni Ay enerjisi, vücudundaki sıvı birikimi ve ödem problemlerini ön plana çıkarabilir. Bu yüzden gün boyu su tüketimini bir disiplin haline getirmelisin.

Ayrıca bugün, eklem yerlerinde, özellikle el bileklerinde hafif sızılar hissedebilirsin. Tuz alımını sınırlamak ve alkali beslenmeye özen göstermek ise bedeninin de hafiflemesini ve dengeye gelmesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Koç Yeni Ayı’nın etkisiyle beraber bel fıtığı ve duruş bozukluğu gibi kronik sorunların nüksedebilir. Yeni bir sistem kurarken veya ofis düzenini değiştirirken ağır eşyalar kaldırmaktan ve belini zorlayacak hareketlerden kesinlikle kaçınmalısın.

Tam da bu noktada profesyonel bir spor programına veya fizik tedaviye başlamak için harika bir gün. Ergonomik bir çalışma koltuğu edinmek veya çalışma saatlerinde kısa esneme molaları vermek ise bedensel sağlığının da buna eşlik etmesini sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Yeni Ay’ın beşinci evindeki hareketi, karaciğer yağlanması veya sindirim sisteminde hararet gibi konulara dikkat etmeni söylüyor. Bu süreçte beslenme düzenini bozmamalısın, zira detoks ihtiyacın artabilir.

Ayrıca safra kesesi hassasiyetlerine karşı yağlı ve ağır gıdalardan uzak durmalısın. Enerjini doğru kanalize etmek için bedensel olarak da aktif kalmalı, karaciğerini yormayacak taze sebze ağırlıklı bir liste izlemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Koç Yeni Ayı'nın dördüncü evindeki etkisi, göğüs kafesi daralması ve nefes darlığı hissi yaratabilir. Bu süreçte üstlendiğin ağır sorumluluk hissi de akciğer kapasiteni verimli kullanmanı engelleyebilir.

Tam da bu noktada, bugün profesyonel nefes egzersizlerine başlamak veya yoga gibi solunumu açan çalışmalara yönelmek sana ilaç gibi gelecektir. Ev içindeki tadilat ve teknik altyapı işleri sırasında dizlerini ve dirseklerini çarpmamaya, sakarlıklara karşı temkinli olmaya özen göster. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Yeni Ay’ın iletişim evindeki hareketi, ellerinde ve bileklerinde sinir sıkışması veya karpal tünel benzeri ağrıları tetikleyebilir. Sürekli klavye kullanımı veya teknolojik cihazlarla olan yoğun mesain, el kaslarını yorabilir; sık sık mola vermelisin.

Haliyle kan dolaşımını rahatlatmak için el bileği egzersizleri yapmak ve parmaklarını esnetmek gün boyu verimliliğini artıracaktır. Zihinsel hızın bedensel koordinasyonunun önüne geçtiğinde hafif baş dönmeleri yaşayabilirsin; bu yüzden bol sıvı tüketmeli ve gözlerini dinlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Koç Yeni Ayı’nın ikinci evindeki hareketiyle beraber boyun düzleşmesi ve boğaz bölgesi hassasiyetleri gündemine gelebilir. Tabii bu durumda ses tellerini yormamaya ve boğazını nemli tutmaya özen göstermelisin.

Şayet boyun ağrıların artarsa, ergonomik bir yastık kullanmak veya boyun kaslarını güçlendirecek egzersizler yapmak sana çok iyi gelecektir. Bedensel duruşunun da (postür) dik ve emin olması gerektiğini unutmamalı, kendine olan güvenini bedensel sağlığınla mühürlemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın