Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Nisan Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Nisan Pazar Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 12 Nisan Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 12 Nisan Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 12 Nisan Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün yönetici gezegenin Mars’ın burcuna geçişiyle bedensel enerjin adeta patlamaya hazır hale geliyor. Ancak bu yüksek voltaj baş ve şakak bölgende ani baskılar yaratabilir. İçindeki durdurulamaz eylem arzusunu sporla deşarj etmezsen, bu enerji migren veya göz tansiyonu olarak geri dönebilir; mutlaka ter atarak deşarj olmalısın. 

Vücudundaki adrenalin artışını dengelemek için gün boyu bol su tüketmeli ve ateşli hastalıklara ya da ufak ev kazalarına karşı tetikte olmalısın. Akşam saatlerinde zihnini susturacak bir meditasyon yapmak, hücrelerini yenileyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Mars’ın Koç burcuna geçişiyle, enerjini dışa vurulmak yerine iç organlarında ve bilinçaltında birikmeye başlayabilirsin. bu durum uykusuzluk veya iç huzursuzluğu yapabilir. Bağışıklık sistemini desteklemek için bugün antioksidan içerikli besinlere yönelmeli ve vücudundaki gizli iltihaplanmalara karşı dikkatli olmalısın. 

Akşam saatlerinde ayaklarını tuzlu suyla dinlendirmek, Mars’ın yarattığı o içsel elektriği topraklayarak seni sarsılmaz bir ruh-beden dengesine ulaştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Mars’ın Koç burcuna geçişiyle sosyal ortamlarda çok fazla enerji harcayabilirsin. Aktif ve hareketli bir Pazar günü seni beklerken, ani hareketlerden dolayı oluşabilecek omuz gerginliklerine karşı esneme hareketleri yapmayı kural haline getir. 

Akşam saatlerinde sessiz bir ortamda zihnini dinlendirmek, Mars’ın getirdiği o yüksek tempoyu dengeleyerek hücrelerine ihtiyacı olan şifayı taşıyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Mars’ın Koç burcuna geçişiyle birlikte yaşam enerjin dolaşım sistemini canlandırıyor. Açık havada yapacağın tempolu yürüyüşler bugün senin için en etkili ilaç olacak. Kan basıncındaki ani yükselmelere karşı kafeini sınırlamalı, kalp ritmini metodik bir tempoda tutarak Mars’ın o hırslı ateşini dengeli bir şekilde yönetmelisin. 

Tam da bu noktada yağlı gıdalardan uzak durarak sistemini taze tutmalısın. Akşam saatlerinde bacaklarını yukarı kaldırarak dinlendirmek, tüm vücudundaki kan akışını normalize ederek seni sarsılmaz bir zindeliğe ve huzurlu bir uykuya ulaştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Mars Koç geçişiyle birlikte metabolizman ve boşaltım sistemin her zamankinden daha hızlı çalışmaya başlayabilir. Bu süreçte vücudunun sıvı kaybına uğramaması için su tüketimini disipline etmelisin. Sindirim sistemindeki işleyişin mide yanmalarına yol açmaması için baharatlı ve ağır gıdalardan bugün uzak durmanı tavsiye ederiz. 

Hormonal dengeni korumak ve üreme sistemindeki hassasiyetleri gidermek için bugün dinlenmeye zaman ayırmalı, Mars’ın o yakıcı enerjisini sakin bir beslenme programıyla dengelemelisin. Akşam saatlerinde yapacağın detoks etkili bir bitki çayı da arınmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Mars Koç geçişi, enerji diz kapaklarında ve iskelet sisteminde bir hassasiyet yaratabilir. Eklemlerini fazla zorlamamaya özen göstermelisin. Diş sağlığın ve kemik yapın bugün ekstra ilgi bekliyor olabilir. Sert gıdalardan kaçınmalı ve duruş bozukluklarına karşı uyanık olmalısın. 

Akşam saatlerinde ise sırtına uygulanacak bir masaj veya sıcak bir terapi, günün getirdiği o ağır sorumluluk hissini bedeninden söküp atarak seni zinde kılacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Mars’ın Koç burcuna geçişi dolaşım sistemini etkileyebilir. Bu yüzden kan dolaşımını canlı tutmak için bacaklarını hareket ettirmeli ancak ani ve kontrolsüz hareketlerden kaçınarak damar sağlığını korumalısın. Beynine giden oksijeni artırmak için açık havada derin nefesler almalısın. 

Akşam saatlerinde ise boğaz çakranı rahatlatacak sakin ritimler dinlemek, gürültüden, kaostan ve stresten arınmak sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Mars Koç geçişiyle birlikte metabolizman hızlanırken, bu durum boyun ve boğaz bölgendeki o hassasiyeti tetikleyebilir. Soğuk algınlıklarına açık olabilir, her an üşütebilirsin! Dikkatli ol, bedeninin biraz zorlanıyor gibi bugünün enerjisiyle! 

Tam da bu noktada, bedensel onarımın için protein ağırlıklı beslenmek ve kas yapını güçlendirmek sana iyi gelecektir. Akşam saatlerinde suyun şifalı gücünden faydalanarak ayaklarını dinlendirmek, hücrelerine sağlık ve pırıltı olarak yansımasını sağlayarak seni derin bir fiziksel doyuma ulaştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Mars Koç geçişi bedenini biraz zorlayabilir. Bağışıklığın düşebilir, halsizlik ve yorgunluktan muzdarip olabilirsin. Galiba bu pazar gününü yatakta geçirmek en iyi seçim olacak. Hayata karışmadan önce en azından biraz toparlanman şart. 

Sıcak havalarda bile üşütebileceğini göz önünde bulundur bugün. Mevsim geçişleri zaten kritiktir, bir de bağışıklığın düşükken daha hassas olabilirsin. Belki yanına bir hırka alır, belki de gıda takviyeleri ile enerjini artırabilirsin. C vitamini içeren gıdalardan güç almayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Mars Koç geçişiyle kan basıncında ani dalgalanmalar yaratabilir. Tam da bu yüzden heyecanını nefes egzersizleriyle dengelemelisin. Omurganı ve göğüs kafesini esnetecek dinamik hareketler, Mars’ın enerjisinin bedeninde özgürce akmasını sağlayarak seni her zamankinden daha zinde kılacaktır. 

Yüksek adrenalin seviyesinin yarattığı o zihinsel uyanıklık akşam saatlerinde uykunu kaçırabilir; bu yüzden kafein tüketimini erken saatlerde kesmelisin. Kalp çakranı açacak meditasyonlar yapmak da bugün sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Mars’ın Koç burcuna geçişiyle düzenin bozulabilir. Haftanın son gününde mide ve bağırsaklarını biraz dinlendirmek, düzene geri dönmek ise sana iyi gelecektir. Bunun için lifli gıdalara yönelerek içsel dengeni korumalısın. 

Kas sistemin de bugün çok aktif, bu yüzden lif kopmalarına veya ufak adale ağrılarına karşı ısınma hareketlerini ihmal etmeden hareket etmelisin. Belki de hafta sonunu dinlenerek geçirmeli, kendine zaman ayırmalı ve biraz durmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Mars Koç burcuna geçerek böbreklerini ve bel bölgeni doğrudan etkilemeye başlıyor. Ani bel tutulmalarına ve üşütmelere karşı kendini mutlaka koruma altına almalısın. Bu yüzden sistemi tazelemek için her zamankinden daha fazla alkali su tüketmelisin. 

Ayrıca, akşam saatlerinde belini destekleyecek yumuşak yoga hareketleri yapmak, Mars’ın yarattığı o karşıt gerilimi sarsılmaz bir huzura dönüştürerek bedenini onaracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

