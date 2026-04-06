Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 7 Nisan Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, bugün Güneş ve Satürn arasındaki resmiyet, bedenin savunma mekanizmalarını ciddiyete davet ediyor. Özellikle böbreklerin ve bel bölgen bu disiplinli açıdan en çok etkilenen yerler olacak. Su tüketimini bir plan dahilinde tutmalı ve üşütmemeye dikkat etmelisin.

Vücudundaki mineral dengesini korumak için doğal maden sularından faydalanabilirsin. Duygusal ciddiyetin midende bir ağırlık yapmaması için hafif, fermente gıdalarla beslenmek gün boyu enerjini yüksek tutacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…