Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 7 Nisan Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 7 Nisan Salı Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 7 Nisan Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 7 Nisan Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 7 Nisan Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Güneş ve Satürn arasındaki açı, bedeninde özellikle iskelet sistemini ve duruşunu etkiliyor. Dişlerini sıkma veya omuzlarını kasma eğilimine karşı uyanık olmalısın. Bedenin, yüküm çok ağır sinyali veriyorsa durup esnemelisin.

Diz kapakların ve eklemlerindeki hassasiyetler, mineral eksikliğine işaret ediyor olabilir. Akşam saatlerinde ise belki de kemik suyuna çorbalar veya magnezyum ağırlıklı bir beslenme, gün boyu sistem kurarken yorduğun bedeni hızla onaracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzündeki otorite açısı, ses tellerini ve boğaz çakranı doğrudan etkileyebilir. Entelektüel gücünü kanıtlarken sesini yormamaya ve boğazını korumaya özen göstermelisin. Satürn’ün disiplinli enerjisi, kronikleşmiş bir sağlık sorununu çözmek için sana irade veriyor.

Boyun ve omuz bölgesindeki gerginlikleri atmak için sıcak havlu uygulaması veya hafif boyun egzersizleri yapmak, zihinsel performansını artıracaktır. Bedensel sınırlarını bilerek hareket etmek, haftanın geri kalanı için enerjini stabilize eder. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sinir sistemindeki elektriğin yükseldiğini hissedebilirsin. Güneş ile Satürn açısı, bilinçaltındaki baskının cildinde veya ellerinde kaşıntı/hassasiyet olarak ortaya çıkmasına neden olabilir. Zihnini nadasa bırakacak kısa molalar vermelisin.

Derin nefes çalışmaları ve vücudundaki ödemi atacak bitki çayları, bugün senin soğukkanlı kriz yöneticisi imajını bedenen de destekleyecektir. Akşam saatlerinde ise toprakla uğraşmak veya yalınayak yere basmak, biriken zihinsel yükü atmana yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Güneş ve Satürn arasındaki resmiyet, bedenin savunma mekanizmalarını ciddiyete davet ediyor. Özellikle böbreklerin ve bel bölgen bu disiplinli açıdan en çok etkilenen yerler olacak. Su tüketimini bir plan dahilinde tutmalı ve üşütmemeye dikkat etmelisin.

Vücudundaki mineral dengesini korumak için doğal maden sularından faydalanabilirsin. Duygusal ciddiyetin midende bir ağırlık yapmaması için hafif, fermente gıdalarla beslenmek gün boyu enerjini yüksek tutacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kalbinin ve dolaşım sisteminin çok daha metodik çalışması gereken bir gündesin. Yüksek adrenalin yerine kontrollü bir tempoyu tercih etmelisin. Satürn’ün desteği, sırt ve omurga sağlığın için seni postürünü düzeltmeye zorluyor.

İş yerindeki o yoğun disiplin, akşam saatlerinde bacaklarında bir ağırlık hissi yaratabilir. Kan dolaşımını canlandıracak kısa yürüyüşler veya ayak masajı, bedensel yorgunluğun kalıcı bir gerginliğe dönüşmesini engelleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugünün enerjisi karın ağrılarına veya şişkinliğe neden olabilir. Zihnindeki disiplini midene de uygulayarak öğünlerini yavaşça tüketmelisin.

Bu arada gün içerisinde, zorlu konuları çözerken baş bölgenin ısınması normaldir. Şakaklarına yapacağın nane yağı masajı zihnini berraklaştıracaktır. Bedensel direncini artırmak için taze mevsim meyvelerinden gelen doğal vitaminlere güven. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ev ve aile konularındaki yoğunluk, iskelet sisteminin alt bölgesi olan kalça ve uyluk kemiklerinde hassasiyet yaratabilir. Yani bugün, bedeni fazla zorlamamaya odaklanmalısın. Bu arada, Satürn’ün etkisiyle saç ve cilt bariyerin bu hafta ekstra bakıma ihtiyaç duyabilir.

Tam da bu noktada evin huzurunu bedenine taşımak için aromaterapik yağlarla banyo yapmaya veya loş ışıkta dinlenmeye ne dersin? Bu sayede sinir sistemini resetleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün sinir uçlarını aşırı uyarabilir. Bu da ellerde, kollarda veya boyun kökünde elektriklenmelere yol açabilir. Kafein tüketimini sınırlayarak sinir sistemini koruma altına almalısın.

Yazışmalar ve sunumlar sırasında bileklerini dinlendirmeyi ve kısa aralıklarla uzağa bakarak göz kaslarını gevşetmeyi ihmal etme. Zihinsel gücünü disiplinle harmanlarken, bedenin de bu hıza yetişmesi için protein ağırlıklı beslenmek bugün senin için faydalı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün bedenin de biriktirme moduna geçebilir. Metabolizmanın yavaşlamasına karşı uyanık olmalı ve hareketi elden bırakmamalısın. Karaciğerini yormayacak, temiz içerikli bir beslenme programı bugün senin için en büyük yatırım olacaktır.

Bacaklarındaki ve uyluk bölgende biriken yorgunluğu atmak için esneme hareketlerine ağırlık ver. Satürn’ün desteğiyle diş ve diş eti sağlığınla ilgili bir rutine başlamak veya kontrollerini yaptırmak için bugünün disiplinli enerjisini kullanabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yönetici gezegenin Satürn’ün Güneş ile yaptığı açı, seni adeta bir taş gibi sağlam kılıyor ama bu sağlamlık bedensel katılığa dönüşmesin. Eklemlerini, özellikle dizlerini esnek tutacak hareketlere odaklanmalısın.

Dış görünüşündeki vakur duruşunu, dik bir omurga ve sağlıklı bir ciltle taçlandırmak için kolajen ve vitamin desteği alabilirsin. Bugün fiziksel dayanıklılığın çok yüksek olsa da, hücresel yenilenme için gece uykusunda bedenine zaman tanımalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün bedeninin en hassas noktası olan dolaşım sistemine ve ayak bileklerine dikkat etmelisin. Uzun süre hareketsiz kalmak varis veya ödem riskini tetikleyebilir. 

Ayrıca, ayak tabanlarındaki hassasiyet bugün artabilir. Bu yüzden doğru ayakkabı seçimi ve akşam yapılacak bir refleksoloji seansı seni anında canlandıracaktır. Gelecek planlarını yaparken bedensel enerjini de bu plana dahil ederek, dinlenme saatlerini bir kurala bağlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün omuz ve kürek kemiği bölgende ağrılar söz konusu olabilir. Galiba bugün, duygusal sorumlulukları fiziksel bir yüke dönüştürmemelisin. Bağışıklık sistemini desteklemek adına C vitamini alımına dikkat etmelisin.

Ayrıca suyla temas etmek, duş almak veya ayaklarını tuzlu suda dinlendirmek, bilinçaltındaki Satürn enerjisini bedeninden atmanı sağlayabilir. Gece yatmadan önce zihnini susturacak bir meditasyon, ruh-beden dengeni korumanı sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

