Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 8 Nisan Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 8 Nisan Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 8 Nisan Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 8 Nisan Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Merkür ve Satürn’ün kavuşumu bedeninde özellikle iskelet sistemini ve kalsiyum dengeni ön plana çıkarıyor. Kendini gereğinden fazla mı yoruyorsun bu ara? Eğer öyle ise uyarmalıyız ki bazen eklemlerinde bir katılık hissi söz konusu olabilir. 

Tam da bu yüzden özellikle dizlerini ve omurganı esnetecek hafif hareketler yapmalısın. Akşam saatlerinde kemik sağlığını destekleyecek gıdalar ve sakin bir ortam, zihnindeki o yoğun raporlama trafiğini dindirecek en iyi ilaçtır.

Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Satürn’ün etkisiyle boğaz ve boyun bölgende bir baskı hissedebilirsin. Uzun süre aynı pozisyonda ders çalışmak veya çalışmak boyun tutulmalarına yol açabilir. 

Görünen o ki hayatın koşturmacasına yetişmeye çalışırken ve işlerini bitirmeye çalışırken kendini unutmamalısın artık. Hatta kısa molalar vermeli, dinlenmeli ve yürüyüşler de yapmalısın. Bu sayede yüklerinden arınabilir, bedeninin boyun ve boğaz bölgesine çöken stresten, toksinlerden arınabilirsin. Topraklanmaya ihtiyaç duyuyorsan, bir an önce buna zaman ayırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Merkür ile Satürn kavuşumu, derinlerde dönen karmaşayı çözerken sende bir iç daralması veya nefes darlığı hissi yaratabilir. Ciğerlerini tam kapasite çalıştıracak derin nefes egzersizleri ve sessiz bir ortamda yapılacak mental detoks, biriken o statik elektriği atmana yarayabilir. 

Bu arada biraz esnek olmak ve dinlenmek de sana iyi gelebilir. Derin nefes almayı dahi unutacak kadar çalışmak kime iyi gelebilir ki? Biraz mola ver! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugünün stresinin böbreklerin ve bel bölgen üzerindeki etkisini göz ardı etmemelisin. Ciddiyetin dozunu artırdığın bu saatlerde, vücudundaki sıvı dengesi çok önemli. Düzenli su içmeyi ihmal etme. 

İnsanlarla kurduğun mesafeli ve profesyonel dil, omuzlarında bir gerginlik yaratabilir. Zira, senin kadar derin ve duygusal bir ruh, tüm bu süreçlerden etkilenebilir. Bu yüzden akşam saatlerinde beline ve sırtına uygulayacağın sıcak bir kompres seni ruhsal olarak da rahatlatacaktır. Kendini gün boyu adadığın işlerden ve stresten arındırmayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün bedenin bir makine disipliniyle hareket etmek isteyecek. Ancak gün boyu işe güve ve ekranlara gömülmek, göz yorgunluğunu ve buna bağlı baş ağrılarını tetikleyebilir. 

Görünen o ki bugün, her zamankinden daha fazla ekran molasına ihtiyacın var. Kariyerindeki bu yoğun tempo, kalp ritmini de hızlandırabilir. Belki de bu yüzden akşam saatlerinde kafeinden uzak durarak kalbini dinlendirmeli ve verimliliğini kaliteli bir uykuyla ödüllendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sinir sistemin her zamankinden daha hassas çalışabilir. Satürn’ün etkisi, mide ve sindirim sisteminde bir hassasiyet yaratabileceği için ağır gıdalardan kaçınmanı tavsiye ederiz. Zihnin estetiğe ve kaliteye odaklanırken, bedeninin de kaliteli dinlenmeye ihtiyacı var. 

Ayrıca bugünün ve yoğun iş temposunun beraberinde getirdiği zihinsel yorgunluğu atmak için de hafif bir müzik eşliğinde esneme hareketleri yapabilirsin. Bedeninin çağrısına kulak ver ve ona iyi bak! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Satürn’ün etkisiyle dişlerin ve cilt bariyerin ekstra ilgi bekleyebilir. Gün içinde kapılacağın geleceğini garanti altına alma çabası, farkında olmadan çeneni sıkmana neden olabilir. Tam da bu noktada yüz ve boyun kaslarını gevşetmeyi denemelisin. 

Evdeki huzuru inşa ederken, bedensel konforunu da öncelik haline getir. Akşam saatlerinde cildine yapacağın doğal bir bakım ise günün rasyonel ve ağır enerjisini üzerinden atmana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ses tellerin ve üst solunum yollarında bir hassasiyet söz konusu olabilir. Ciddi toplantılar ve yoğun iletişim trafiği arasında boğazını nemli tutmaya özen göster. Zekanı disiplinle harmanlarken, ellerinde ve parmaklarında oluşabilecek kasılmalara karşı kısa egzersizler yapmalısın. 

Manevi anlamda gücüne güç katarken, bedensel zırhını da vitaminlerle güçlendirmeyi unutma. Belki de bugün bir hekim kontrolü ile rutin bakımlara yönelebilirsin. Bedenini önceliklendir ve sağlığını korumayı ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Merkür ile Satürn kavuşumu, metabolizmanı biraz yavaşlatabilir. Bu yüzden lifli gıdalar tüketmek ve hareketi artırmak sana çok iyi gelecektir. İşin sırrı, karaciğerini yoracak yağlı yiyeceklerden uzak durmak. 

Harekete geçmenin de vakti gelmedi mi? Spor ve egzersizlerle kendini destekle. Bedenini hantallıktan özgürleştir ve biraz ter at. Bu sayede bedenindeki toksinlerden de arınabilir, resmen şifa bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün burcunda gerçekleşen Merkür ile Satürn kavuşumu sana çelikten bir irade verirken, bu enerji bedensel bir katılığa da yol açabilir. Her şeyi aynı anda idare etmeye çalışırken omurganın ve eklemlerinin bu otoriter duruştan yorulmasına izin vermemelisin. 

Bugün özellikle diz kapaklarına ve kemiklerine ekstra dikkat etmelisin. Ağır kaldırmaktan kaçınmalı, akşam saatlerinde ise mineral dengeni koruyacak bir beslenme, başardığın işlerin getirdiği o tatlı yorgunluğu alacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugünün enerjisi sende bir melankoli veya bedensel durgunluk yaratabilir. Bilinçaltındaki güçlü fikirleri projelendirirken, dolaşım sistemini canlı tutmak için kollarını ve bacaklarını hareket ettirmelisin. Sessizlik en güçlü cevabın olsa da, bedenin taze havaya ve oksijene ihtiyaç duyuyor. 

Zihnin kadar bedenini de çalıştırmayı dene deriz! Akşam saatlerinde ise yapacağın kısa bir meditasyon, içindeki o disiplinli sesi ruhunla barıştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gelecek hayallerini iş planına dönüştürürken, Satürn’ün etkisiyle ayakların ve lenf sistemin ön plana çıkıyor. Büyük organizasyonları yönetirken uzun süre ayakta kalmak veya hareketsiz oturmak ayak bileklerinde şişkinlik yapabilir. 

Hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, akşam ayaklarını yüksekte dinlendirmek ve ödem atıcı bitki çayları tüketmek enerjini tazeleyecektir. Zirveye giden yolda, en büyük desteğin sağlıklı ayakların olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

