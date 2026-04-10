Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Nisan Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 11 Nisan Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 11 Nisan Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 11 Nisan Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bilinçaltının derinliklerindeki şifa enerjisi, tiroit bezlerini ve boğaz bölgende bir rahatlama yaratabilir. Tabii bu arada vücudundaki mineral dengesini korumak için doğal maden sularından faydalanmalı ve ayaklarını topraklayarak biriken statik elektriği atmalısın. 

Boyun çakrandaki enerjisel tıkanıklığını açmak içi ise akşam saatlerinde boyun egzersizleri yapmak ve kaliteli bir uykuyla hücrelerini dinlendirmek sana iyi gelecektir. Devam eden şikayetlerin olursa hekim kontrolünü de ihmal etme. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bedendeki enerjin omurganın en alt bölgesinde yoğunlaşabilir; dik durmak bugün ruhsal zırhını da güçlendirecektir. Tam da bu noktada, zihinsel baskıyı hafifletmek için baş bölgene masaj yapmalı ve bol oksijen alarak sistemini tazelemelisin. 

Bedensel farkındalığının arttığı bugün, stresin yarattığı statik elektriği atmak için mutlaka topraklanmalı ve çıplak ayakla yere basmalısın. Ruhsal direncinin bedenindeki yansımasını fark ettiğinde, şifanın hücrelerine nasıl dolduğunu hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün yaşama sevincinin tavan yaptığı anlarda kalp ritmini ve kan basıncını metodik bir tempoda tutmalı; aşırı heyecandan kaçınmalısın. Omurganı esnetecek dans veya yumuşak hareketler, yaratıcı enerjinin bedeninde özgürce akmasını sağlayarak seni her zamankinden daha zinde ve parlak kılacaktır.

Akşam saatlerinde kalp çakranı açacak meditasyonlar yapmak ve sevgiyle dolmak, mutluluğunun bedenindeki en şifalı yansıması olacak ve seni sarsılmaz bir enerjiyle donatacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün omuz ve sırt bölgende bir sorumluluk ağrısı yapmasın; duruşunu korumalı ve ağır yüklerden kaçınmalısın. Diz kapaklarını ve eklemlerini destekleyecek kolajen odaklı beslenmek, hayattaki duruşunu bedenen de sarsılmaz kılacak ve seni zinde tutacaktır. Ayrıca, her fırsatta esneme hareketleri yaparak bedensel esnekliğini korumalısın. 

Akşam saatlerinde ise sırtına uygulanacak sıcak bir terapi ve derin dinlenme, günün profesyonel yükünü üzerinden söküp atacak ve sağlıkla taçlandıracaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugünün enerjisi dolaşım sistemini ve kasları canlandırıyor. Uzun yürüyüşler yapmak bugün senin için en iyi şifa yöntemi. Karaciğerini yormayacak hafif bir beslenme programı uygulamak, ruhsal aydınlanmanın bedenindeki etkilerini çok daha net hissetmeni sağlayacaktır. 

Ayrıca bugün, kan basıncın da bir miktar yükselebilir. Bu yüzden derin nefesler alarak ritmini korumalı ve kafein tüketimini sınırlamalısın. Akşam saatlerinde ise bacaklarını yukarı kaldırarak dinlendirmek, tüm haftanın yorgunluğunu dolaşım sisteminden hızla tahliye ederek seni sarsılmaz bir zindeliğe kavuşturacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün vücudundaki toksinleri atmak için sıvı ağırlıklı bir arınma programı uygulamak, yenilenme enerjisini tüm hücrelerine yayacaktır. Zihinsel derinliklerinin midede bir baskı yaratmasına izin verme, diyafram nefesi bugünlerde en iyi ilacındır. 

Akşam saatlerinde yapacağın şifalı bir bitki çayı ve sessizlik terapisi ise bedensel direncini sarsılmaz bir dengeye oturtarak dönüşümünün en sağlıklı halini tüm bedeninde hissetmeni sağlayacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün vücudundaki sıvı dengesi ve böbreklerin ekstra ilgi bekliyor. Sistemi tazelemek için her zamankinden daha fazla su içmelisin. Gün içinde bitki çayları, smoothieler ve detoks suları da iyi birer alternatif olacaktır. 

Akşam saatlerinde ise cildine yapacağın doğal bir bakıma odaklanmalısın. Zira, cildinin de yenilenmeye ihtiyacı var. Belki bugün ufak estetik dokunuşlar veya yeni bakım rutinleri de gündeminde yer alabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugünün enerjisi bağırsak floranda bir hassasiyet yaratabilir. Probiyotik ağırlıklı beslenerek içsel dengeni koruma altına almalısın. Vücudundaki ödemi atacak bitki çayları ve akşam yapılacak bir ayak banyosu, günün tüm yorgunluğunu bedeninden uzaklaştıracaktır. 

Akşam saatlerinde ayak tabanlarına yapılacak bir refleksoloji masajı ya da ılık bir duş da planında olsun. Bu sayede yenilenebilir, dengelenebilir ve rahatlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, sosyal yoğunluğun getirdiği zihinsel trafik bugün kollarında ve ellerinde bir hassasiyet yaratabilir. Sinir sistemini yatıştırmak için magnezyum ağırlıklı beslenmelisin. 

Özellikle akşam saatlerinde dijital dünyadan tamamen uzaklaşmak ve zihnini sessizliğe bırakmak, gün boyu seni saran stresten ve yoğun enerjiden arınmanı sağlayacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugünün enerjisi iskelet sistemindeki o katı duruşu yumuşatıyor. Çeneni serbest bırak, omuzlarını sıkma ve ruhunu dinlendir... Belki de en iyisi cildine odaklanmaktır. Cilt bariyerini güçlendirecek doğal bakımlar, evindeki o sarsılmaz huzuru fiziksel güzelliğine de yansıtarak seni hem içeriden hem dışarıdan parlatacaktır. 

Köklerine döndüğün bu şifalı günde, eklemlerini esnek tutacak hareketler yapmak bedensel katılığını tamamen yok edecektir. Akşam saatlerinde dinlenmeye geçmeden önce spor yapmayı da dene deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün dolaşım sistemini canlandırmak için bacaklarını dinlendirmeli ve şifalı sözlerin ruhundaki o iyileştirici etkisini hücrelerine kadar hissetmelisin. Bedenin de taze havaya ve derin nefese ihtiyaç duyuyor. 

Akşam saatlerinde boğaz çakranı rahatlatacak sakin melodiler dinlemek veya sadece sessizliğin tadını çıkarmak, sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Hadi, kendine biraz zaman ayır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün boyun ve boğaz bölgendeki o hassasiyetin sevgiyle iyileştiğini fark edeceksin. Öz değerlerini keşfettiğin bugün, bedenin de yenilenme moduna geçerek kendini hızla onaracaktır. 

Akşam saatlerinde yapacağın bir su terapisi veya sadece meditasyon, bolluk enerjisinin hücrelerine şifa olarak yansımasını sağlayarak seni huzura kavuşturacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

