article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 16 Nisan Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 16 Nisan Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 16 Nisan Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 16 Nisan Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Mars ile Plüton etkileşimi kandaki adrenalin seviyeni yükseltirken, bu durum kafa bölgendeki kan basıncında dalgalanmalara yol açabilir. Resmi işlerin ve koşturmacanın yarattığı gerginlik gözlerinde kuruluk ve yanma hissi yaratabileceği için ekran başında uzun süre kalmamalısın.

Öte yandan aceleci hareketlerin motor becerilerinde küçük sakarlıklara neden olabilir. Özellikle el ve ayak parmaklarını çarpmamaya dikkat etmelisin. Vücudundaki o yüksek enerjiyi dengelemek için ise protein ağırlıklı beslenmek ve bol su içmek sinir sistemini koruyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün zihinsel olarak kurduğun o güçlü savunma kalkanı, vücudundaki stres hormonu kortizolün artmasına neden olabilir. Bu durum özellikle mide çeperinde hassasiyet ve sindirim sisteminde yavaşlama şeklinde kendini gösterebilir. Tam da bu yüzden ağır ve yağlı öğünlerden kaçınmalısın.

Tabii Mars’ın enerjisi vücut ısısında ani artışlara veya boğaz bölgesinde gıcıklanma hissine de yol açabilir. Ses tellerini yormamaya ve boyun bölgeni cereyandan korumaya özen göstermelisin. Magnezyum desteği almak, kaslarındaki o gizli gerginliği dindirmeye yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Mars ve Plüton’un desteğiyle fiziksel dayanıklılığın artıyor ancak zihinsel hızın solunum ritmini bozabilir. Bu süreçte, günün heyecanıyla yüzeysel nefes alabilirsin. İşte bu da öğleden sonra baş dönmesi veya sersemlik hissi yaratabilir.

Ama asıl mesele vücudundaki oksijen miktarını yüksek tutmaktır. Yani, diyafram nefesi çalışmaları yapmak zihnini berraklaştıracaktır. Meditasyon, nefes egzersizleri veya yogayı günlük rutinlerine eklemeyi bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün kendini fiziksel ve ruhsal anlamda her zamankinden daha dayanıklı hissettiğin bir gündesin. Bir süredir seni yavaşlatan o zararlı alışkanlığından kurtulmak ve vücuduna profesyonel bir detoks armağan etmek için harika bir enerji var.

Nitekim metabolizma hızın artarken vücudundaki toksinleri atmak için lenf drenajını destekleyecek aktiviteler yapabilirsin. Diş etlerinde veya çene ekleminde stres kaynaklı bir baskı hissedersen, yüz kaslarını gevşetecek masajlar uygulamak sana çok iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün vücudundaki adrenalin miktarını zirveye taşıyarak kalp ritminde dalgalanmalar yaratabilir. Heyecanlandığında veya sinirlendiğinde yüzünde ani kızarıklıklar hissedebilirsin. Bu yüzden sakin kalmak bugün senin en büyük ilacın olacak.

Bununla birlikte sırt ve omurga bölgende oluşabilecek gerginliklere karşı dik duruşunu korumalı ve ağır objeleri kaldırmaktan kaçınmalısın. Vücudundaki mineral dengesini sağlamak için potasyum ağırlıklı beslenmek (muz, patates gibi) kalbini korumana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sinir uçlarında hassasiyet ve vücudunda genel bir bitkinlik yaratabilir. Bağışıklık hücrelerinin (lökositler) tepki süresi değişebileceği için mevsimsel geçişlerin etkilerine karşı daha açık olabilirsin.

Diğer taraftan fiziksel enerjini doğru yönetmek için B vitamini takviyeleri alman zihinsel berraklığını koruyacaktır. Ayak bileklerinde ve dizlerinde oluşabilecek yorgunluk ağrılarına karşı gün sonunda bacaklarını dinlendirmeli, kan dolaşımını canlandıracak soğuk uygulamalar yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün vücudundaki hormonal dengeyi ve özellikle iştah merkezini etkileyebilir. Kan şekerindeki ani düşüşler veya çıkışlar, baş ağrısına ve odaklanma sorunlarına neden olabileceği için protein ağırlıklı atıştırmalıklar tüketmelisin.

Zaten Mars ile Plüton etkisi ciltte ani hassasiyetlere veya alerjik döküntülere yol açabilir. Yani, bugün kullandığın bakım ürünlerine dikkat etmelisin. Böbreklerini yormamak adına sıvı tüketimini artırmak ve alkali beslenmek, vücudundaki harareti dengelemen için hayati önem taşıyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugünün zihinsel yükü, sindirim sisteminde şişkinlik ve gaz sancısı olarak kendini gösterebilir. Duygusal blokajlarını bedenden atmak için lifli gıdalar tüketmeli ve bağırsak floranı destekleyen probiyotiklere yönelmelisin.

Belki de akşam saatlerinde ayak tabanlarına masaj yapmak veya ılık bir banyo, vücudundaki ağır enerji yükünü boşaltmana yardımcı olacak ve hafiflemiş hissetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ticari hızın ve zihinsel kapasitenin artması, beyindeki nöron aktivitesini zirveye taşıyarak sinirsel bir kaşıntı veya huzursuzluk yaratabilir. Hızlı düşünürken konuşma hızın da artacağı için ses tellerini yormamaya ve boğazını nemli tutmaya özen göstermelisin.

Ayrıca teknolojik cihazların yaydığı mavi ışığa bugün her zamankinden daha duyarlısın; bu durum göz yorgunluğu ve ense ağrısına yol açabilir. Gün içinde kısa teknoloji molaları vermek ve boyun egzersizleri yapmak, zihinsel performansını sağlıklı bir seviyede tutmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün vücudundaki dopamin seviyesini yükselterek sana müthiş bir direnç kazandırıyor. Ancak bu yenilmezlik hissiyle bedenini aşırı zorlayabilir, kas liflerinde mikro yırtılmalara neden olabilirsin.

Üstelik kalsiyum ve D vitamini dengen bugün her zamankinden daha önemli; kemik sızlamalarına karşı önlemini almalısın. Mide çeperini tahriş etmeyecek, mideyi yormayan sade öğünler tercih etmek, bugünkü stratejik pazarlıklarını daha berrak bir zihinle yapmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Mars’ın burcunla kurduğu bağ, fiziksel enerjini ve dayanıklılığını zirveye taşıyor. Ancak bu yüksek gerilim vücudunda statik elektrik birikmesine yol açabilir. Sinir uçlarındaki bu yoğun akış, uykusuzluğa veya gece aniden uyanmalara neden olabilir.

Haliyle bugün pamuklu kıyafetler giymek ve akşam saatlerinde teknoloji detoksu yapmak sinir sistemini yatıştıracaktır. Radikal değişiklikler planlarken baş bölgesindeki kan dolaşımını rahatlatmak için başını öne eğerek yapacağın esneme hareketleri gün sonu yorgunluğunu silecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün zihnindeki o meşhur sabır ve strateji hazırlığı, vücudunda seratonin ve melatonin dengesini etkileyerek daha fazla dinlenme ihtiyacı hissetmene yol açabilir. Özellikle mukoza tabakalarında (burun ve boğaz içi) kuruluk hissetmen, zihinsel odaklanmanı zorlaştırabilir.

Tabii özellikle lenf sistemini desteklemek için bol su içmeli ve gün içinde hareketsiz kalmamaya özen göstermelisin. Ayak bileklerinde oluşabilecek hassasiyetlere karşı rahat ayakkabılar tercih etmeyi de unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın