Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 17 Nisan Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 17 Nisan Cuma Günün Nasıl Geçecek?

astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 17 Nisan Cuma günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 17 Nisan Cuma gününe özel aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşkta pembe hayaller yerine 'kim neyi yapacak?' sorusuna yanıt aradığın, sorumluluk odaklı bir gün. Partnerinle beraber ortak bir yatırımın veya mülkün resmi belgelerini tamamlarken bulabilirsin kendini.

Tabii bekar bir Koç burcuysan, bugün romantizm kokan bir kafede değil, banka veya devlet dairesi gibi ciddi bir ortamda iş bitirici ve net karakterle tanışman mümkün. Bu kişinin kararlılığı senin de rotanı değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında halı altına süpürülen can sıkıcı gerçeklerin ortaya çıkmasıyla üzerinden devasa bir yükün kalktığını hissedeceksin. Eğer bir ilişkin varsa, aranızdaki maddi sınırları ve gelecek beklentilerini dürüstçe konuşmak için en doğru zaman.

Tabii bekar bir Boğa burcuysan, bugün hayatını tamamen organize etmiş, ne istediğini bilen ve sana güven verecek olan kişiyle ortak bir tanıdık vasıtasıyla tanışabilirsin. Ona teslim olmaya çoktan hazırsın ama yine de dikkatli olmalısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün duygusal gelgitlerin bitiyor. Bunun yerine partnerinle beraber 'nerede yaşayacağız?' sorusuna radikal bir yanıt aramaya başlıyorsun. Belki başka bir şehre taşınma veya ev düzenini tamamen değiştirme kararı aranızdaki bağı bambaşka bir boyuta taşıyacak. Ancak yeni bir rota çizerken, artık onunla yeni bir hayat kurmanın getireceği sorumlulukları iyi tartmalısın. 

Öte yandan eğer bekar bir İkizler burcuysan, bugün zekanı zorlayacak, sana meydan okuyacak gizemli kişiyle tanışıp merakının peşinden sürüklenmen an meselesi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında dış seslerin sustuğu, sadece ikinizin kararının geçerli olduğu özerklik dönemine giriyorsun. Eğer bir ilişkin varsa, aile büyüklerinin onay süreçlerini veya aradaki pürüzleri giderip ortak bir gelecek için resmi bir adım atabilirsin.

Tabii bekar bir Yengeç burcuysan, bugün iş ortamında tanışacağın güçlü ve akılcı karakter hayatına yepyeni bir düzen getirme vaadiyle gelebilir. Sahi, sen gerçekten kurulu bir düzen mi istiyorsun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün mesafe engeli olan bir ilişkide 'artık yan yana olmalıyız' diyerek fiziksel birliktelik kararı alabilirsiniz. Onun için işini, şehrini hatta belki de ülkeni bırakıp gitmeye gerçekten var mısın?

Öte yandan bekar bir Aslan burcuysan, bugün etik sınırları zorlayan, gizli saklı kalmış yasak flörtün cazibesine kapılabilirsin. Adrenalin dolu bir gece mi, yoksa huzurlu bir dürüstlük mü? Kalbin ve mantığın arasında sert bir seçim yapman gerekecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ilişkinde 'Biz neyiz?', 'Bu ilişki nereye gidiyor?' belirsizliği yerini bağlılık yeminine bırakıyor. Karmaşık duygulardan arınıp net kararlar aldığın bir dönemeçtesin.

Ancak bekar bir Başak burcuysan, bugün yeni bir tanışma beklerken eski sevgilinin hayatına bir bomba gibi düşmesiyle tüm dengelerin sarsılabilir. Bu yarım kalmış bir hesabın sonu mu, yoksa tehlikeli bir geri dönüş mü? Mantığın bugün en büyük sığınağın olsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün geçmişin gölgelerinden, eski eş veya sevgiliyle olan son hukuki bağlardan tamamen kurtulup gerçek özgürlüğünü ilan ediyorsun. Belli ki bu Yeni Ay sana ruhsal bir arınma getiriyor. Ayrıca ilişkisinde pürüz olmayan Teraziler için partnerle hayatı baştan aşağı organize etmek ise aşkı tazeleyecektir. 

Tabii bekar bir Terazi burcuysan, bugün kime güveneceğini bilemediğin, gizli yürütülen bir ilginin odağı olabilirsin; sessiz hayranın bugün maskesini düşürecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında romantik vaatlerin değil, 'Ben senin için ne yapabilirim?' sorusunun ve somut yardımın kıymetli olduğu bir gün. Partnerinle beraber bir krizi omuz omuza çözmek bağınızı çelikten daha güçlü kılacak.

Ama bekar bir Akrep burcuysan, bugün yeni bir aşkın sorumluluğunu almak yerine bekarlığın verdiği mutlak özgürlüğün ve kimseye hesap vermemenin tadını çıkarabilirsin. Bu bağımsız tavrın seni her zamankinden daha çekici kılıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında beklenmedik bir bebek haberi veya çocuk odaklı yepyeni bir yaşam düzeni kararı gündeme bomba gibi düşebilir. Hayatın ritmi bir anda ciddileşiyor.

Ama sen bekar bir Yay burcuysan, bugün flörtleşmek yerine tehlikeli sularda yüzmek, sosyal çevrende herkesin konuştuğu aykırı tiple bir elektriklenme yaşamak isteyebilirsin. Heyecan mı, yoksa huzur mu? Senin tercihin bugün çok konuşulacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında aile onayı ve resmiyet başlıkları masada. Eğer bir ilişkin varsa, ciddiyeti bir adım öteye taşıyıp ailelerin de dahil olduğu resmi bir sözleşme veya nişan kararı alabilirsin.

Ancak bekar bir Oğlak burcuysan, bugün yeni bir macera yerine geçmişten gelen, artık ne istediğini bilen ve çok daha kararlı birinin kapını çaldığını görebilirsin. Bu sefer şartları sen belirliyorsun, hazırlıklı ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşkta ruh ikizi değil, zihin ikizi arıyorsun. Partnerinle kuracağın heyecan verici ve entelektüel diyaloglar aradaki buzları tamamen eritecek, belki ani bir yolculuk bağınızı tazeleyecek.

Öte yandan bekar bir Kova burcuysan, bugün bir arkadaş ortamında başlayan masum bir sohbetin bir anda tutkulu bir kaçamağa dönüştüğüne şahit olabilirsin. Zekanla büyülediğin kişi ise sandığından çok daha cesur bir adım atmak üzere. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşkta sevilmeye ve şımartılmaya odaklanmalısın. Belki de bu sayede yeni bir başlangıca yelken açabilirsin. Tabii eğer bir ilişkin varsa, partnerinin sana olan sevgisini somut ve maddi bir destekle kanıtladığına şahit olacaksın.

Öte yandan bekar bir Balık burcuysan, bugün yeni bir tanışma beklerken en yakınındaki dostunun sana olan gizli aşkını itiraf etmesiyle tüm dengelerin değişebilir. Dostluktan aşka giden ince çizgide yürümeye cesaretin var mı? İşte bunu göreceğiz! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

