Sevgili Koç, bugün aşkta pembe hayaller yerine 'kim neyi yapacak?' sorusuna yanıt aradığın, sorumluluk odaklı bir gün. Partnerinle beraber ortak bir yatırımın veya mülkün resmi belgelerini tamamlarken bulabilirsin kendini.

Tabii bekar bir Koç burcuysan, bugün romantizm kokan bir kafede değil, banka veya devlet dairesi gibi ciddi bir ortamda iş bitirici ve net karakterle tanışman mümkün. Bu kişinin kararlılığı senin de rotanı değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…