Günlük Burç Yorumuna Göre 9 Kasım Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, yeni haftaya yeni bir enerjiyle merhaba! Bu sabah Akrep burcunda bir Yeni Ay doğuyor ve senin için paylaşım, güven ve dönüşüm alanını yeniliyor. Ortak bir bütçe, bir yatırım fikri ya da sevdiğin biriyle aranızdaki duygusal bağ… Hangisinde temiz bir sayfa açmak istiyorsan, ilk adımı bugün atabilirsin.

Gün boyunca kararlı ve odaklısın. Akşama doğru yönetici gezegenin Mars, Ay'dan hareketli bir dokunuş alıyor ve içindeki heyecanı kabartıyor. Bu enerjiyi bir projeye, bir spor seansına ya da sevdiğin bir hobiye yönlendirirsen hem verimli hem keyifli bir akşam geçirirsin.

Aşkta tutku dolu bir dönem başlıyor. Partnerli Koç, sevdiğiyle daha derin ve dürüst bir yakınlık kurmaya hazır. Bekar Koç ise yüzeysel flörtlerden sıkıldığını ve gerçek bir bağ aradığını fark edebilir. İyi haber: Bu hafta sonuna doğru gökyüzünde işler hızlanıyor!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…