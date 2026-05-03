Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 4 Mayıs - 10 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 4 Mayıs - 10 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Mayıs - 10 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Venüs ve Jüpiter etkisiyle uzun süredir perde arkasında yürüttüğün emeklerin karşılığını almaya başlıyorsun. Sessiz ama etkili desteklerin gelmesiyle moral depolarken, hafta ortasındaki Güneş ve Uranüs kavuşumu iş hayatında ani bir sorumluluk değişimini tetikleyebilir. Görev tanımının güncellenmesi veya pozisyon değişikliği, profesyonel konfor alanından çıkmanı gerektirse de vizyonunu genişletecektir.

Merkür’ün burcuna geçmesiyle hafta sonu aile ve iş bağlantılı projeler tamamen netlik kazanıyor. Karar verme mekanizmalarının hızlandığı ve düşüncelerinin somutlaştığı süreci iyi yönetmelisin. Finansal stratejilerini kendi kontrolünde tutmak, haftanın getirdiği değişimleri lehine çevirmeni sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Hafta başında Venüs ve Jüpiter etkisi fiziksel bir yakınlaşmadan ziyade duygusal yüklerin paylaşılmasını gündeme getiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle karşılıklı sorumlulukları bölüşmek bağın kuvvetlenmesini sağlarken huzur artacaktır. Henüz bir ilişkin yoksa, güven duyabileceğin ve dertleşebileceğin birine karşı çekim hissedebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

