Sevgili Boğa, bu haftanın başında perde arkasında olgunlaşan emekler sessiz bir rüzgarla destekleniyor. Görünmeyen destekler sayesinde işlerini büyütme şansı yakalıyorsun. Hafta ortasındaki Güneş ve Uranüs kavuşumu ise profesyonel hayatında sorumlulukları aniden yerinden oynatıyor. Görev tanımındaki değişimler başlangıçta alışılmış düzeni sarsabilir. Buna bağlı olarak vizyonunu genişletecek yeni bir kapı aralanıyor.

Hafta sonu Merkür’ün burcuna geçişiyle aile ve iş dünyası arasındaki bağlar berraklaşıyor. Belirsizlikler tamamen ortadan kalkıyor. Karar verme süreçlerinin hızlandığı ve stratejilerin hayat bulduğu süreci profesyonel bir titizlikle yönetmelisin. Finansal kaynaklarını kendi kontrolünde tutarak ilerlemek, haftanın getirdiği değişimleri avantajlı kazançlara dönüştürmeni sağlayacaktır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…