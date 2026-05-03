article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 4 Mayıs - 10 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 4 Mayıs - 10 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 4 Mayıs - 10 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, haftanın duygusal atmosferi Venüs ve Jüpiter etkisiyle fiziksel yakınlıktan ziyade ruhsal bir dayanışma ve sorumluluk paylaşımı üzerine kuruluyor. Karşılıklı yüklerin farkında olmak ve partnerine omuz vermek, aradaki bağı çok daha olgun bir seviyeye taşıyacaktır. Hafta ortasındaki Güneş ve Uranüs kavuşumu ile sorumluluk algın aniden yön değiştirirken, samimiyetin getirdiği güven iklimi kalbindeki yorgunluğu dindirmek için fırsat sunuyor.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle hayatın getirdiği sorumlulukları bölüşmek aranızdaki sadakati pekiştirirken bağınızı tazeliyor. Birlikte hareket etmenin huzuru her şeye değecektir. Bekarsan, en zor anında yanında olan veya dertleşebildiğin birine karşı beklenmedik bir ilgi duyabilirsin. Hafta sonu Merkür’ün burcuna geçmesiyle beraber duygusal kararların netleşecek ve güven temelli bir başlangıç, geleceğin için sağlam bir temel oluşturacaktır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Boğa burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın