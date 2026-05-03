Sevgili Boğa, haftanın duygusal atmosferi Venüs ve Jüpiter etkisiyle fiziksel yakınlıktan ziyade ruhsal bir dayanışma ve sorumluluk paylaşımı üzerine kuruluyor. Karşılıklı yüklerin farkında olmak ve partnerine omuz vermek, aradaki bağı çok daha olgun bir seviyeye taşıyacaktır. Hafta ortasındaki Güneş ve Uranüs kavuşumu ile sorumluluk algın aniden yön değiştirirken, samimiyetin getirdiği güven iklimi kalbindeki yorgunluğu dindirmek için fırsat sunuyor.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle hayatın getirdiği sorumlulukları bölüşmek aranızdaki sadakati pekiştirirken bağınızı tazeliyor. Birlikte hareket etmenin huzuru her şeye değecektir. Bekarsan, en zor anında yanında olan veya dertleşebildiğin birine karşı beklenmedik bir ilgi duyabilirsin. Hafta sonu Merkür’ün burcuna geçmesiyle beraber duygusal kararların netleşecek ve güven temelli bir başlangıç, geleceğin için sağlam bir temel oluşturacaktır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…