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Boğa Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün Boğa ve yükselen Boğa burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 26 Ekim Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük para falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Dolunay senin burcunda olduğu için bugün para konusunda da 'Ben ne kadar değer taşıyorum?' sorusu açık açık gündemde. İş yerinde ücret, prim ya da çalışma saati hakkında bir konuşma ertelendiyse bugün onu rahat bir tonla açmanın zamanı. Dolunayın hemen ardından Plüton'la kurulan kare karşı tarafın pazarlıkta sertleşmesine neden olabilir, sen sakin kal ve rakamını gerekçeleriyle birlikte söyle. Venüs altıncı evinde geri giderken günlük harcamalarını, öğle yemeği ve yol gibi küçük kalemleri gözden geçirmek seni şaşırtabilir. Merkür retrosu yüzünden mesaj ve e posta yoluyla verilen sözlerin ekran görüntüsünü sakla. Gün sonunda kendine ayırdığın bütçeyi küçük tutmak uzun vadede işine yarar. Konuşmayı kısa tutman ve rakamı net söylemen yeterli.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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