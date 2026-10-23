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Boğa Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Bugün Boğa ve yükselen Boğa burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 24 Ekim Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ekim Cumartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük para falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Merkür'ün retrosu ortaklıklarında ve ortak gelirlerinde başlıyor; kira sözleşmesi, iş ortaklığı ya da müşteri anlaşması gibi belgeleri bugün yeniden okumanın tam zamanı. Özellikle artış maddeleri, fesih koşulları ve vade tarihleri gözünden kaçmasın. Sabahın erken saatlerinde Uranüs'le sekstil yapan Ay sana belgelerde gözden kaçan bir fırsatı gösterebilir. Venüs'ün Güneş'le yeniden birleşmesi kazancın adil bölüşülmesini kolaylaştırıyor, bu yüzden pazarlık yapmaktan çekinme. Satürn'e kavuşan Ay ise bir yakınının borç talebinde mantıklı bir sınır çizmeni istiyor; yardım edeceksen miktarı ve geri ödeme tarihini yaz. Alışverişleri bir hafta ertele ama zorunlu faturaları geciktirme. Ay sonuna kadar gelir gider listeni haftalık olarak güncelle ve öngörülmeyen giderlere karşı küçük bir tampon bırak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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