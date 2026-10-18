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Boğa Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Bugün Boğa ve yükselen Boğa burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 19 Ekim Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Ekim Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük para falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kariyer evinde Plüton'la kavuşan Ay öğleye doğru gelir kaynağınla ilgili ciddi bir değerlendirme istiyor; yedinci evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise ortak bir iş ya da sözleşme maddesini yeniden masaya getiriyor. Maaş, prim ya da hizmet ücretini haftanın başında net bir cümleyle konuşmak mantıklı. İkinci evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni beklenmedik bir yan gelir fikri verebilir, ancak taahhüt vermeden önce şartları yazılı iste. Sabit giderlerini tek bir tabloda topla, gereksiz abonelikleri ayıkla. Büyük bir alışverişi bir gün bekletmek de hesabını korur. Birikim hedefine bu hafta küçük bir katkı ekle. Aidat ve kira gibi sabit ödemelerinin takvimini çıkarmak ileride sana rahatlık sağlar. Küçük birikimini yan hesapta ayırmak da iyi olur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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