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Boğa Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Bugün Boğa ve yükselen Boğa burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 14 Ekim Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük para falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, para evindeki Uranüs gelirinde ya da giderinde ani bir değişiklik getirebilir; öğleden sonra Ay'ın Uranüs'le karşıtlığı bu etkiyi güçlendiriyor. Beklenmedik bir masraf için küçük bir pay ayırmak seni korur. Öğleye doğru Ay'ın Plüton'la sekstili kariyer evinden gelir artışı konusunda net bir konuşma yapmanı kolaylaştırıyor, rakamlarını önceden hazırla. Ortak bir ödemeyi ya da aidatı yeniden gözden geçirmek bugün için doğru. Yöneticin Venüs'ün retroda olması büyük alışverişleri birkaç gün bekletmeni istiyor. Ev giderleri için iki farklı teklif almak da bütçeni rahatlatır. Sabit giderlerini tek tabloda toplamayı unutma. Gelir artışı ya da prim konuşmasında somut örnekler ve rakamlar sunmak seni daha ikna edici yapar. Beklenmedik bir fatura çıkarsa panik yapmadan taksit seçeneklerini sormak da mantıklı.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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