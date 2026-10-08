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Boğa Burcu right-white
9 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Bugün Boğa ve yükselen Boğa burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 9 Ekim Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Ekim Cuma günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük para falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, ani bir gelir ya da beklenmedik bir masraf ihtimali bugün Uranüs'ün para evinde olması yüzünden gündemde. Ay'ın Terazi'ye geçmesiyle iş düzeni toparlanırken akşam Ay ile Uranüs'ün üçgeni küçük bir ek kazanç kapısı da açabilir; teklif geldiğinde koşullarını sakin sakin dinle. Gelen paranın bir kısmını hemen kenara ayırmak çıkabilecek bir masrafa karşı seni korur. Yeniay'a bir gün kalmışken büyük bir yatırım yerine küçük ama düzenli bir tasarruf planı yapmak çok daha mantıklı. Retrodaki Venüs yöneticin olduğu için eski bir alışverişi iade etmek ya da bir aboneliği gözden geçirmek de bugünün akıllıca hamlelerinden. Alışverişte listeye sadık kalmak ve bir ürünü sepette bir gün bekletmek bugün tasarrufunu destekler. Hesabındaki küçük ama düzenli çıkışları gözden geçirmek de iyi gelir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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