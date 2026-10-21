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Boğa Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün Boğa ve yükselen Boğa burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 22 Ekim Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük para falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, gece yarısından sonra Ay'ın ikinci evindeki Uranüs'le kare yapması gelir kaleminde ani bir değişikliğin habercisi olabilir; maaş, prim ya da ek kazançla ilgili bir haber kesinleşmeden bütçene katma. Gün boyu Ay'ın yönsüz olması sözleşme imzalamak ya da pahalı bir ürün almak için uygun bir zaman değil. Merkür yedinci evinde yavaşlarken ortakla ya da müşteriyle konuşulan fiyatları yazılı hale getirmek gerekiyor. Gün biterken retro Venüs aynı alanda eski bir anlaşmayı hatırlatıyor. Giderlerini bir tabloda toplayıp gereksiz olanları ayıklamak bugün sana huzur verir. Büyük alışverişi bir hafta beklet. Maaş gününü beklerken kredi kartı limitini sonuna kadar doldurmamaya özen göster, ay sonu daha rahat geçer. Taksitli alışverişten bugün uzak dur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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