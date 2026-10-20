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Boğa Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Bugün Boğa ve yükselen Boğa burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 21 Ekim Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük para falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, gün doğmadan önce Ay'ın kariyer evinden Jüpiter'e karşıt gelmesi, evle ilgili bir masrafı ya da büyük bir alışveriş isteğini gündeme getirebilir. Taşınma, onarım ya da eşya yenileme planın varsa en az iki fiyat teklifi al. Gün ortasında Ay'ın Güneş'le üçgeni altıncı evinde işten gelen bir ödeme ya da düzenli gelir konusunu rahatlatıyor. Öğle ile ikindi arasında Ay'ın yönsüz kalması yüzünden büyük bir satın almayı ya da imzayı sonraya bırakmak akıllıca. Akşam retro Venüs'le kurulan üçgen yedinci evinde ortakla ya da müşteriyle yapılan bir anlaşmada karşılıklı memnuniyeti artırıyor. Makbuzlarını bir yerde toplayıp gün sonunda hesaplarına bakman yeterli. Aylık bütçende eve ayırdığın payı bir kez daha gözden geçirmek de seni rahatlatır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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