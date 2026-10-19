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Boğa Burcu right-white
20 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Bugün Boğa ve yükselen Boğa burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 20 Ekim Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ekim Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük para falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kariyerinden gelen gelirin ile ortaklık evindeki ödeme beklentileri öğle saatlerinde bir araya geliyor; Akrep'teki retro Venüs ile Plüton'un karesi kimin ne kadar sorumluluk aldığını yeniden tartıyor. Maaş, prim ya da hizmet bedeli konusunda net bir cümle kurmak mantıklı. Şafakta Ay ve Satürn'in sekstili uzun vadeli bir gelir planını düzene sokmana destek oluyor. Ay ile Merkür'ün akşam karesi sözleşme maddelerinde kaymaya neden olabilir, imzadan önce metni yeniden oku. Fatura ve makbuzlarını bir arada tut, düzenli bir birikimi gözden geçir ve büyük alışverişi bir gün beklet. Kira, aidat ve üyelik gibi düzenli ödemelerini bir kez gözden geçirmek gün sonunda huzur verir. Beklenmedik masraflara karşı küçük bir yedek ayırmak da bütçeni korur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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