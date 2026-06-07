Sevgili Başak, bu hafta sonuna doğru Güneş ile Neptün üçgeni su elementinin şifasını ayaklarına ve bağışıklık sistemine taşıyor. Rahatlatıcı deniz tuzu banyoları yapmaya özen göstererek aurana taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir refleksoloji randevusu da almalısın.

Hafta sonu meydana gelen Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ise kalp kaslarını korumak adına tüketeceğin potasyum ve antioksidan açısından zengin taze meyvelere yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…