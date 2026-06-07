Sevgili Başak, bu hafta ortasında Merkür ile Satürn karesinin getirdiği disiplinle başlayarak iş birliklerinde sınırları net bir çizgiyle belirliyorsun. Masadaki tüm vaatleri resmi belgelere döküp belirsizlikleri ortadan kaldırarak ticari geleceğini tamamen güvence altına alıyorsun. Taviz vermeyen bu sistemli duruşun, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak hukuki riskleri sıfırlıyor.

Hafta başı ise Venüs ve Jüpiter kavuşumu toplumsal liderliğini arşa çıkararak seni mükemmel bir proje yüzü yapıyor. Dernekler, kulüpler veya büyük iş ağları üzerinden geliştirdiğin yardımlaşma odaklı stratejilerle departmanına büyük bir kâr sağlıyorsun. Ekip ruhunu kullanarak yarattığın bu bolluk mu? İşte bu da sana lider olma şansı ve yöneticilik ünvanını getiriyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…