Sevgili Başak, bu hafta Venüs ve Jüpiter etkisi seni profesyonel hayatta iki seçenek arasında bırakarak denge kurmanı zorlaştırabilir. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumu mevcut iş düzenini bozarak seni plansız gelişmelere ayak uydurmaya zorlayacaktır. Karşına çıkan değişimler karşısında esnek kalmak, iş akışını yeniden düzenlemeni kolaylaştırabilir.

Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle hafta sonu beklediğin o net karar süreci sonuçlanacak ve belirsizlikler ortadan kalkacaktır. Finansal olarak hangi yolun daha güvenli olduğunu keşfetmek, huzurlu bir çalışma ortamı yaratmana yardımcı olacaktır. Stratejini somut veriler üzerine inşa etmelisin.

Peki ya aşk? Venüs ve Jüpiter etkisi iki taraflı bir çekim yaratsa da netlikten uzak bir atmosfer sunuyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle farklı fikirler arasında uyum arayışın sürerken bağınızın dengesi tazelenir. Ama bekarsan, ilgi duyduğun kişiden gelen karmaşık sinyaller kafanı bir miktar karıştırabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…